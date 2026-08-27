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Кинотеатр у моря «Прошлые жизни»

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кино с невероятным видом на море и потрясающими закатами солнца прямо за экраном. Каждую неделю обновляют расписание и список фильмов по пятницам, субботам и воскресеньям. О фильме: Замужняя Нора встречает друга, которого любила в детстве. Тонкая драма с двумя номинациями на «Оскар». Регистрация открывается за 48 часов до начала сеанса. Перед визитом проверь прогноз погоды и, в случае чего, одевайся теплее.

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