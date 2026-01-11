MHFF2026. Депрессия: короткий метр со всего света
Лекторий'порт (Студия 42), Кожевенная линия, 40Д
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Депрессия может выглядеть по-разному — и не всегда заметна со стороны. В этой подборке режиссёры из разных стран рассказывают о переживании депрессии, потере сил, одиночестве и попытках снова почувствовать связь с жизнью. Длительность блока: час и двадцать минут.
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