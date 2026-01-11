MHFF2026: «Хрупкость. Выдумщица»
Лекторий'порт (Студия 42), Кожевенная линия, 40Д
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Рената и Эдуард — благополучная семейная пара. Они ждут ребёнка. Идиллию их жизни нарушают внезапные необъяснимые изменения в личности Ренаты. Всё окончательно меняется, когда она не испытывает чувств и материнского инстинкта к их появившемуся на свет сыну.
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