Рената и Эдуард — благополучная семейная пара. Они ждут ребёнка. Идиллию их жизни нарушают внезапные необъяснимые изменения в личности Ренаты. Всё окончательно меняется, когда она не испытывает чувств и материнского инстинкта к их появившемуся на свет сыну.