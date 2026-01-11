Отношения с родителями во многом формируют человека, но со временем роли могут меняться. В этой программе — истории о близости, утрате, болезни и одиночестве, а также о том, как взрослые дети учатся заботиться о своих родителях и одновременно жить собственной жизнью. Длительность блока: час