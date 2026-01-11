MHFF2026. Дети и родители. Короткий метр со всего света
Лекторий'порт (Студия 42), Кожевенная линия, 40Д
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Отношения с родителями во многом формируют человека, но со временем роли могут меняться. В этой программе — истории о близости, утрате, болезни и одиночестве, а также о том, как взрослые дети учатся заботиться о своих родителях и одновременно жить собственной жизнью. Длительность блока: час
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