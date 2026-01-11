Кино в особняке: «Бойцовский клуб»
Литейный пр., 62
Начало:
Завершение:
от 850₽ до 1500₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Вечер в уютном дворе особняка середины XIX века в самом сердце Петербурга. Лето, тёплые вечера, костры и любимые фильмы — что может быть лучше? Сотрудник страховой компании страдает хронической бессонницей и отчаянно пытается вырваться из мучительно скучной жизни. Однажды в очередной командировке он встречает некоего Тайлера Дёрдена — харизматического торговца мылом с извращенной философией. Тайлер уверен, что самосовершенствование — удел слабых, а единственное, ради чего стоит жить, — саморазрушение. Проходит немного времени, и вот уже новые друзья лупят друг друга почем зря на стоянке перед баром, и очищающий мордобой доставляет им высшее блаженство. Приобщая других мужчин к простым радостям физической жестокости, они основывают тайный Бойцовский клуб, который начинает пользоваться невероятной популярностью. Фильм демонстрируется в дубляже.
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