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MHFF2026: «Искусство ничего не делать»

Лекторий'порт (Студия 42), Кожевенная линия, 40Д

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Личный дневник, сотканный из воспоминаний, эмоций и ощущений, пережитых в один из самых тёмных периодов жизни автора. Размышление о цене творчества, поиске себя и свете, который остаётся рядом даже в самые тяжёлые моменты. Красивое, медитативное кино с итальянской эстетикой, которое предлагает ненадолго остановиться и прислушаться к себе.

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