Личный дневник, сотканный из воспоминаний, эмоций и ощущений, пережитых в один из самых тёмных периодов жизни автора. Размышление о цене творчества, поиске себя и свете, который остаётся рядом даже в самые тяжёлые моменты. Красивое, медитативное кино с итальянской эстетикой, которое предлагает ненадолго остановиться и прислушаться к себе.