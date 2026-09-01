Кино с невероятным видом на море и потрясающими закатами солнца прямо за экраном. Каждую неделю обновляют расписание и список фильмов по пятницам, субботам и воскресеньям. О фильме: Почему Данила Багров — все ещё главный киногерой России? Док о культовой дилогии Алексея Балабанова. Регистрация открывается за 48 часов до начала сеанса. Перед визитом проверь прогноз погоды и, в случае чего, одевайся теплее.