Романтический вечер в особняке XIX века, в самом сердце Петербурга. При свечах в камерной атмосфере вместе с «Сериальным клубом» Юлии Мокрецовой смотрят заключительную серию «Истории любви». Ты побываешь в старинных залах XIX века, где в прошлом столетии на знаменитых светских салонах Николая Карабчевского собирались главные звёзды мира искусства, науки и политики России: от прима-балерины Матильды Кшесинской до учёного физиолога Ивана Павлова. Событие начнётся с приветственного бокала игристого, а продолжится фуршетом с лёгкими закусками и десертами при свечах. Расписные стены, залы в стиле необарокко и камерная атмосфера — у тебя будет время расслабиться, перекусить и сделать фотографии в эксклюзивных локациях до начала показа. Сам показ пройдёт в одном из залов частного крыла с удобными диванами и креслами. О фильме: Москва, 1930-е годы. Популярный драматург обвиняется в антисоветчине: спектакль по его пьесе отменяют, а самого его выгоняют из союза литераторов. В не самый лучший момент своей жизни он встречает глубоко несчастную в браке красавицу Маргариту и начинает новый роман, героями которого становятся люди из его окружения, в том числе — мистический персонаж Воланд, списанный со знакомого иностранца.