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Кинопросмотр «Забавные игры»

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Насилие всегда существовало рядом с тем, кто мог его зафиксировать. Отношения между насилием и медиа в современном мире с особой остротой исследует один из самых последовательных авторов этой темы — михаэль ханеке. В центре фильма — история жестокого вторжения в жизнь семьи двух незнакомцев, которые приходят под безобидным предлогом одолжить яйца. Мы почти ничего не узнаем о них, кроме одного: они контролируют происходящее на экране. И только тебе решать, что делать с этим знанием. «Забавные игры» — одна из самых ярких демонстраций того, насколько пластичным может быть кинематограф и как легко он способен менять правила игры по воле режиссёра — или зрителя. *в пространстве нужно будет снять обувь

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