Кинопросмотр: Середина 90-х
Рузовская улица, 21
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Ностальгическое вайбовое кино о Лос-Анжелесе середины 90-х и подростковой культуре того времени. Калифорния, середина 90-х: компакт-диски ещё не вытеснили аудио-кассеты, скейт-бордисты ещё не засветились на MTV, а малыша Стиви всё ещё держат за ребёнка и мама, и старший брат. Всё меняется, когда Стиви принимают во взрослую тусовку скейтеров-отщепенцев, и чтобы доказать свою крутость, он совершает одно смешное безумие за другим.
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