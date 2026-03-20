Ностальгическое вайбовое кино о Лос-Анжелесе середины 90-х и подростковой культуре того времени. Калифорния, середина 90-х: компакт-диски ещё не вытеснили аудио-кассеты, скейт-бордисты ещё не засветились на MTV, а малыша Стиви всё ещё держат за ребёнка и мама, и старший брат. Всё меняется, когда Стиви принимают во взрослую тусовку скейтеров-отщепенцев, и чтобы доказать свою крутость, он совершает одно смешное безумие за другим.