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Кинопросмотр: «Князь Владимир»

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Посмотришь один из лучших российских исторических мультфильмов с прекрасным саундтреком и ностальгией по тёплым и беззаботным временам! Перед показом — небольшое вступление о фольклоре и историческом контексте от приглашённого спикера. О фильме: Коварный жрец пытается рассорить великих князей и ослабить Русь. Былинное фэнтези о Владимире Красное Солнышко. Невиданная и загадочная древняя Русь, утопающая в красках первозданной природы и старинных праздников. Деревянные города и необъятные просторы, жестокие сражения и щедрые пиры, шумные ярмарки и грандиозные охоты. На фоне всех этих исторических событий и удивительных приключений крепнет настоящая дружба и рождается первая любовь…

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