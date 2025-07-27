Посмотришь один из лучших российских исторических мультфильмов с прекрасным саундтреком и ностальгией по тёплым и беззаботным временам! Перед показом — небольшое вступление о фольклоре и историческом контексте от приглашённого спикера. О фильме: Коварный жрец пытается рассорить великих князей и ослабить Русь. Былинное фэнтези о Владимире Красное Солнышко. Невиданная и загадочная древняя Русь, утопающая в красках первозданной природы и старинных праздников. Деревянные города и необъятные просторы, жестокие сражения и щедрые пиры, шумные ярмарки и грандиозные охоты. На фоне всех этих исторических событий и удивительных приключений крепнет настоящая дружба и рождается первая любовь…