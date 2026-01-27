Кинопоказ «Жизнь, как она есть»
Басков пер., 1/3
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
О фильме: История первая. Мечты пенсионерки Натальи начинают сбываться, когда она приезжает в Москву умирать. История вторая. Иностранец Джейсон с тремя детьми решает осесть в тихом, провинциальном городе. История третья. Драматические события юности побуждают режиссёра анимационного кино Галину к спонтанному переезду в Москву. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.
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