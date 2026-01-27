О фильме: История первая. Мечты пенсионерки Натальи начинают сбываться, когда она приезжает в Москву умирать. История вторая. Иностранец Джейсон с тремя детьми решает осесть в тихом, провинциальном городе. История третья. Драматические события юности побуждают режиссёра анимационного кино Галину к спонтанному переезду в Москву. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.