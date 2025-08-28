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О фильме: В течение сорока лет Джоан Кастельман приносила в жертву свой талант, мечты и амбиции, дабы фигура ее харизматичного супруга Джо, вкупе с его успешной карьерой нью-йоркского литератора, блистали ярко. Но в вечер перед вручением долгожданной Нобелевской премии Джоан решает раскрыть секреты мужа.
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