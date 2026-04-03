Детектив Альфреда Хичкока, обращённый к темам психоанализа и девиантного поведения. О фильме: В институт психиатрии приезжает новый директор, известный учёный Эдвардс. Сотрудница института Констанс Питерсен проявляет к нему не только профессиональный интерес, и у них завязывается бурный любовный роман. Но молодой профессор начинает вести себя очень странно, и вскоре Констанс обнаруживает, что её возлюбленный не тот, за кого себя выдаёт. Английский язык, русские субтитры