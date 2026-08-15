Кинопоказ «Забавная мордашка»
Ковенский переулок, 14
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Завершение:
от 500₽ до 610₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
История о том, как трогательная продавщица из книжного магазинчика Джоанна стала «лицом» гламурного журнала мод. И помог ей в этом фотограф того же журнала Дик. Джоанна согласилась на эту авантюру только из-за профессора Фластера, проповедующего сомнительные ценности, но, тем не менее, собравшего поклонников из многих стран. Мюзикл, мелодрама, комедия
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