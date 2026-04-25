Визуально завораживающий и почти лишённый диалогов лабиринт сновидений, в котором девочка, хранящая таинственное яйцо, и загадочный юноша с крестом бродят по руинам бесконечного, мрачного мира, где сама реальность соткана из тишины, тоски и неразрешимых вопросов веры. О фильме: В мире фантазий, тьмы и теней девочка ждёт, что из яйца появится ангел. Однажды она встречает загадочного человека — он ищет птицу, которую видел во сне. Они общаются без слов, и в тишине рождается доверие — хрупкое, как скорлупа, которая вот-вот треснет. Японский язык, русские субтитры