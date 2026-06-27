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Кинопоказ «Выживут только любовники»

Michele, Малая Морская улица, 24

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1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Адам — культовый андеграундный музыкант, он живет в Детройте, страдает от депрессии и регулярно навещает знакомого доктора ради порции донорской крови. Озабоченная его состоянием Ева срочно прилетает из Танжера в попытках вернуть возлюбленному вкус к жизни. Их отношения длятся уже столетия, ведь Адам и Ева — вампиры. Но наметившуюся было идиллию нарушает внезапное появление Авы, сумасбродной сестры Евы, которая всегда приносит одни неприятности… «Выживут только любовники» — оригинальный, чисто джармушевский взгляд на вампирскую тему и поразительно человеческое кино, а еще просто одна из самых романтичных, стильных и нежных историй любви последних десятилетий. Английский с русскими субтитрами, дубляж

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