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Кинопоказ «Всё о Еве»

Out Cinema
Ковенский переулок, 14

Начало:

Завершение:

от 490₽ до 600₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Микро кинотеатр в Санкт-Петербурге. Авторское кино и мировая классика на языке оригинала с субтитрами. История старлетки, что пытается стать звездой, находясь под покровительством уже вдоволь нагулявшейся кинодивы. Английский язык, русские субтитры О фильме: Стареющая звезда Бродвея Марго Ченнинг имела все: успех, друзей, молодого любовника. Скромная и трудолюбивая Ева становится её помощницей, выполняющей все желания хозяйки. Быстрее всех понимает, что Евой движет желание стать «новой Марго Ченнинг», циничный театральный критик Аддисон Де Витт. Пресыщенный жизнью и презирающий окружающую его благопристойность, он решает помочь молодой карьеристке. Она становится его благодарной ученицей и упорно, не гнушаясь ничем, идёт к вершинам славы, предавая окружающих её людей...

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