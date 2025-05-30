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Кинопоказ «Воспоминания об убийстве (2003)» в Музее советских игровых автоматов

Музей советских игровых автоматов
Конюшенная площадь, 2В

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ напряжённого триллера от автора «Паразитов» и «Микки 17». О фильме: В 1986 году в провинциальном городе Хвасон две местные женщины были убиты одним и тем же извращённым способом. Детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ён-гу со всем возможным рвением пытаются найти убийцу. Точнее — заставить признаться в содеянном любого подозреваемого, и делают это самыми жестокими методами. К ним на помощь прибывает детектив Со Тхэ-юн из Сеула, чтобы провести расследование и вычислить маньяка на основе улик и доказательств. Тем временем убийства продолжаются. Фильм представит Данила Коско — ведущий подкаста о кино «Эффект Эмметта Брауна» и соорганизатор киноклуба «Четвёртая стена». Перед просмотром фильма будет небольшая лекция, дающая дополнительный контекст для просмотра, а после просмотра фильма пройдёт обсуждение. Не нём спикер подробнее расскажет об истории создания фильма и реальных событиях, попавших в основу ленты, и исторический контекст южнокорейских событий 1980-1990-х гг., нашедших отражение в картине Пон Джун Хо.

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