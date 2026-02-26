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О фильме: Адалин Боуман — столетняя молодая женщина 1908 года рождения. После автокатастрофы и поражения молнией в 1937 году она перестала стареть. Каждые десять лет она меняет личность, документы, работу и окружение. Неизменными спутниками для неё остаются только стареющая дочь, подруга — слепая пианистка, не знающая возраста Адалин, и десятая по счёту собака одной и той же породы. Однажды на праздновании Нового года Адалин встречает симпатичного молодого человека по имени Эллис, ради которого ей хочется перестать убегать. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.
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