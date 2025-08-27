Кинопоказ «Вечер с Беверли Лафф Линн»
ул. Инструментальная, 3В
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: Уволенная с работы собственным мужем Лулу Денджер теперь целыми днями валяется на диване перед телевизором. Однажды она видит по телевидению рекламу некоего «Волшебного вечера с Беверли Лафф Линн» в отеле неподалёку. Этот мужчина когда-то очень много для неё значил, и, используя подвернувшуюся возможность — незнакомца с пистолетом, пришедшего забрать деньги у её мужа, которые тот украл у её брата, — Лулу сбегает из дома и направляется в тот отель навстречу судьбе.
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