О фильме: Уволенная с работы собственным мужем Лулу Денджер теперь целыми днями валяется на диване перед телевизором. Однажды она видит по телевидению рекламу некоего «Волшебного вечера с Беверли Лафф Линн» в отеле неподалёку. Этот мужчина когда-то очень много для неё значил, и, используя подвернувшуюся возможность — незнакомца с пистолетом, пришедшего забрать деньги у её мужа, которые тот украл у её брата, — Лулу сбегает из дома и направляется в тот отель навстречу судьбе.