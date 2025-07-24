Кинопоказ под открытым небом у стен особняка XIX века. Просмотр легендарного киномюзикла Голливуда — «В джазе только девушки» режиссера Билли Уайлдера с Мэрилин Монро, Тони Кёртисом и Джеком Леммоном в главных ролях. О фильме: «Когда чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся свидетелями бандитской перестрелки, они в срочном порядке смываются на поезде во Флориду, прикинувшись женщинами. Теперь они — Джозефина и Дафна, новенькие и хорошенькие инструменталистки женского джаз-бэнда. До поры до времени их маскировка срабатывает. Но вскоре любвеобильная солистка влюбляется в «переодетого» мужчиной Джозефину, престарелый миллионер подкатывает к Дафне, а босс мафии, разгадав тайну маскарада, решает срочно разделаться со свидетелями». Вечер пройдёт под открытым небом в саду Особняка Мясникова, в самом сердце Петербурга. Для удобного просмотра в саду расставят стулья-шезлонги и предложат попкорн. Также для гостей будет работать кухня летней террасы — ты сможешь заказать выборочные позиции из меню и барной карты. Вход в сад — со стороны Гродненского переулка.