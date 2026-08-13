Как необычно провести свидание в Петербурге? Отправиться к особняку XIX века на кинопоказ в камерном саду под открытым небом. Просмотр криминальной романтической драмы, снятуй по мотивам самой знаменитой пьесы Шекспира — «Ромео и Джульетта» с Леонардо ДиКаприо и Клэр Дэйнс в главных ролях. Ты проведёшь вечер на кинопоказе в цветущем саду особняка XIX века. В этом сезоне команда Особняка Мясникова объединилась с Ultima Яндекс Едой, чтобы добавить кинотеатру под открытым небом настроение ленивой роскоши. Для тебя подготовят специальное летнее меню и уютные зоны отдыха — всё пространство будет пронизано идеей расслабленности и замедления.