Кинопоказ в саду: «Ромео и Джульетта»
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
2800₽
Возраст 12+
Кино
Еда
Про событие
Как необычно провести свидание в Петербурге? Отправиться к особняку XIX века на кинопоказ в камерном саду под открытым небом. Просмотр криминальной романтической драмы, снятуй по мотивам самой знаменитой пьесы Шекспира — «Ромео и Джульетта» с Леонардо ДиКаприо и Клэр Дэйнс в главных ролях. Ты проведёшь вечер на кинопоказе в цветущем саду особняка XIX века. В этом сезоне команда Особняка Мясникова объединилась с Ultima Яндекс Едой, чтобы добавить кинотеатру под открытым небом настроение ленивой роскоши. Для тебя подготовят специальное летнее меню и уютные зоны отдыха — всё пространство будет пронизано идеей расслабленности и замедления.
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