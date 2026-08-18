Как провести вечер в Петербурге? Отправиться в цветущий сад у стен особняка XIX века в кинотеатр под открытым небом. В этот вечер просмотр классики голливудского кино — «Римские каникулы» с Одри Хепберн в главной роли. Ты проведёшь вечер на кинопоказе в цветущем саду особняка XIX века. В этом сезоне команда Особняка Мясникова объединилась с Ultima Яндекс Едой, чтобы добавить кинотеатру под открытым небом настроение ленивой роскоши. Для тебя подготовят специальное летнее меню и уютные зоны отдыха — всё пространство будет пронизано идеей расслабленности и замедления.