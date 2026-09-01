Легендарная классика голливудского кино — «Римские каникулы». Для удобного просмотра расставят стулья-шезлонги и предложат попкорн. Также перед началом показа сможешь заказать специальную корзинку для пикника с сэндвичами, игристым и легкими закусками. Вход в сад — со стороны Гродненского и Сапёрного переулков.