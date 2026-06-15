Просмотр байопика о жизни Грейс Келли от режиссёра Оливье Даана. Вечер пройдёт под открытым небом в камерном саду Особняка Мясникова, в самом сердце Петербурга. Для удобного просмотра расставят мягкие стулья-шезлонги и предложим тебе попкорн. Вход в сад — со стороны Гродненского переулка.