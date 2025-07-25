Кинопоказ под открытым небом у стен особняка XIX века. Просмотр культового голливудского мюзикла — «Поющие под дождём» с Джином Келли в главной роли. О фильме: «Основа этого легендарного фильма – дюжина старых песен, написанных для различных бродвейских шоу. Дон Локвуд – популярная звезда немого кино вспоминает о том, как он пришел к славе… но вдруг счастье покидает его – наступила эра звукового кино. Нужно осваивать новые горизонты.». Вечер пройдёт под открытым небом в саду Особняка Мясникова, в самом сердце Петербурга. Для удобного просмотра в саду расставят стулья-шезлонги и предложат попкорн. Также для гостей будет работать кухня летней террасы — ты сможешь заказать выборочные позиции из меню и барной карты. Вход в сад — со стороны Гродненского переулка.