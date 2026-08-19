Проведи летний вечер на кинопоказе под открытым небом в саду одного из самых красивых особняков Петербурга. Просмотр романтической комедии режиссёра Ридли Скотта — «Хороший год» с Расселом Кроу и Марион Котийяр в главных ролях. Ты проведёшь вечер на кинопоказе в цветущем саду особняка XIX века. В этом сезоне команда Особняка Мясникова объединилась с Ultima Яндекс Едой, чтобы добавить кинотеатру под открытым небом настроение ленивой роскоши. Для тебя подготовят специальное летнее меню и уютные зоны отдыха — всё пространство будет пронизано идеей расслабленности и замедления.