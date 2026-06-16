Кинопоказ в саду: «Дом Гуччи» (2021)
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
2800₽
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Просмотр криминальной биографической драмы «Дом Гуччи» режиссёра Ридли Скотта. Вечер пройдёт под открытым небом в камерном саду Особняка Мясникова, в самом сердце Петербурга. Для удобного просмотра расставят мягкие стулья-шезлонги и предложим тебе попкорн. Вход в сад — со стороны Гродненского переулка.
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