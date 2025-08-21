Кинопоказ «Ускользающая красота»
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 450₽ до 560₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Микрокинотеатр в Санкт-Петербурге. Авторское кино и мировая классика на языке оригинала с субтитрами. Очарование юности и робость первых опытов в чувственной драме о взрослении. О фильме: Прекрасная юная американка после самоубийства матери, известной поэтессы и топ-модели, отправляется в Италию. Ей предстоит провести лето на вилле давних друзей семьи, найти своего отца и потерять девственность... Но есть ещё один, быть может, главный мотив этой поездки: стремление найти разгадку непонятной записи в оставленном матерью дневнике. Английский язык, русские субтитры.
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