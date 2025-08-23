Микро кинотеатр в Санкт-Петербурге. Авторское кино и мировая классика на языке оригинала с субтитрами. Главный шедевр японского мастера, рассказывающий о людских душах, блуждающих в потустороннем мире. О фильме: История о девочке Тихиро, которая случайно попадает в загадочный мир духов и призраков. Чтобы спасти своих родителей и найти путь домой, ей предстоит преодолеть множество испытаний, найти друзей и узнать силу собственной решимости. Японский язык, русские субтитры.