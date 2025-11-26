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Кинопоказ «Убийство в Восточном экспрессе» (2017)

Lu. Co. Local, Измайловский бульвар, 4к2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории. Фильм рассказывает историю тринадцати пассажиров поезда, каждый из которых находится под подозрением. И только сыщик должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесёт новый удар. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.

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