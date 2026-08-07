Оскароносная экранизация романа Харпер Ли с Грегори Пеком в главной роли. О фильме: Юрист из Алабамы в одиночку воспитывает двоих детей. В обстановке экономической депрессии, преисполненной фанатизма и ненависти он должен защищать в суде афроамериканца, ложно обвиненного в изнасиловании. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.