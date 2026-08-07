Кинопоказ: «Убить пересмешника»
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 530₽ до 640₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Оскароносная экранизация романа Харпер Ли с Грегори Пеком в главной роли. О фильме: Юрист из Алабамы в одиночку воспитывает двоих детей. В обстановке экономической депрессии, преисполненной фанатизма и ненависти он должен защищать в суде афроамериканца, ложно обвиненного в изнасиловании. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
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