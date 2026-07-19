Кинопоказ «Тюремный рок»
Ковенский переулок, 14
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Завершение:
от 540₽ до 650₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
Взрывная музыкальная драма, в которой Элвис Пресли играет вспыльчивого заключённого, осваивающего гитару в тюрьме и становящегося рок-звездой, а затем борющегося с искушениями славы. Английский язык, русские субтитры.
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