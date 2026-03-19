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Кинопоказ «Тупик»

Out Cinema
Ковенский переулок, 14

Начало:

Завершение:

от 560₽ до 670₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Микро кинотеатр в Санкт-Петербурге. Авторское кино и мировая классика на языке оригинала с субтитрами. Сюрреалистичный триллер, в котором абсурдные диалоги, клаустрофобия и тревожная атмосфера превращают простую историю о криминальном провале в притчу о паранойе и экзистенциальном отчаянии. О фильме: Скрывающиеся от правосудия преступники решают спрятаться в уединённом замке на морском берегу, где живут в прошлом коммерсант, а ныне — чудаковатый художник Джордж и его жена Тереза. Один из негодяев слегка ранен в руку, а вот у другого дела плохи — ему прострелили живот. Несмотря на своё плачевное состояние, бандиты берут обитателей замка в заложники. Английский язык, русские субтитры

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