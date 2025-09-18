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Кинопоказ: «Терминатор 2: Судный день»

Out Cinema
Ковенский переулок, 14

Начало:

Завершение:

от 450₽ до 560₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Культовый метало-апокалипсис, где жидкий металл T-1000 стал новой вехой в CGI, а фраза 'Hasta la vista, baby' — цитатой поколения О фильме: Прошло более десяти лет с тех пор, как киборг из 2029 года пытался уничтожить Сару Коннор — женщину, чей будущий сын выиграет войну человечества против машин. Теперь у Сары родился сын Джон и время, когда он поведёт за собой выживших людей на борьбу с машинами, неумолимо приближается. Именно в этот момент из постапокалиптического будущего прибывает новый терминатор — практически неуязвимая модель T-1000, способная принимать любое обличье. Цель нового терминатора уже не Сара, а уничтожение молодого Джона Коннора. Однако шансы Джона на спасение существенно повышаются, когда на помощь приходит перепрограммированный сопротивлением терминатор предыдущего поколения. Оба киборга вступают в смертельный бой, от исхода которого зависит судьба человечества. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

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