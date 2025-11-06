Кинопоказ «Сумерки. Сага. Новолуние» (2009)
Басков пер., 1/3
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
О фильме: Влюбиться в вампира — страшно и романтично. Но потерять любимого, решившего ценой разрыва спасти свою девушку от роли пешки в вечном противостоянии кланов «ночных охотников», — это просто невыносимо. Белла Свон мучительно переживает исчезновение Эдварда и безуспешно ищет забвения в дружбе с мальчишкой-индейцем Джейкобом Блэком. Она даже не подозревает, что её лучший друг — порождение ещё одного «народа Тьмы». Народа, куда более жестокого и опасного, чем аристократы-вампиры... Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.
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