О фильме: Влюбиться в вампира — страшно и романтично. Но потерять любимого, решившего ценой разрыва спасти свою девушку от роли пешки в вечном противостоянии кланов «ночных охотников», — это просто невыносимо. Белла Свон мучительно переживает исчезновение Эдварда и безуспешно ищет забвения в дружбе с мальчишкой-индейцем Джейкобом Блэком. Она даже не подозревает, что её лучший друг — порождение ещё одного «народа Тьмы». Народа, куда более жестокого и опасного, чем аристократы-вампиры... Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.