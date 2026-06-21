Кинопоказ «Стажёр»
Социалистическая улица, 21
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. Тёплая история о дружбе между поколениями, поиске себя и балансе между карьерой и личной жизнью. Фильм Стажёр рассказывает о 70-летнем вдовце Бене, который после выхода на пенсию чувствует, что ему не хватает смысла и общения. Он устраивается стажёром в быстрорастущий интернет-магазин моды, которым руководит молодая и очень занятая предпринимательница Джулс. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/442
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