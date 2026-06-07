Кинопоказ «Соломенные псы»
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 560₽ до 670₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Застенчивый математик, переехавший в английскую деревушку, вынужден отказаться от своих пацифистских принципов и превратиться в безжалостного защитника, когда местные жители начинают охоту на него и его жену. Английский язык, русские субтитры.
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