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Кинопоказ «Снег в моём дворе» (2024)

Севкабель Порт
Лекторий'порт (Студия 42), Кожевенная линия, 40Д

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: Гиви живет в Москве, а Леван в Тбилиси. Друзья не виделись тридцать лет и нашли друг друга в социальной сети. Казалось бы, их ничего не связывает. Гиви кинорежиссёр, и у него семейные проблемы. Леван одинок, и живет как бомж. У Гиви перемены в жизни, у Левана давно ничего не меняется. Но у них есть нечто общее — детские воспоминания. Благодаря общению в социальной сети, они начинают друг другу помогать. Леван открывается для Гиви с новой, неожиданной стороны, а Гиви получает возможность вернуться в детство, в свой родной город. Перед фильмом зрителей ждёт видеообращение от продюсера проекта Бакура Бакурадзе.

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