Кинопоказ «Скромное обаяние буржуазии»
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 560₽ до 670₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Сюрреалистическая череда повторяющихся обедов, где буржуазные друзья тщетно пытаются поесть, но постоянно сталкиваются с абсурдными преградами, обнажающими лицемерие, подавленные желания и тревоги их класса. Французский язык, русские субтитры.
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