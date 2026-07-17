Сюрреалистическая череда повторяющихся обедов, где буржуазные друзья тщетно пытаются поесть, но постоянно сталкиваются с абсурдными преградами, обнажающими лицемерие, подавленные желания и тревоги их класса. Французский язык, русские субтитры.