Один из любимых фильмов Тарковского и Скорсезе, в элегантной минималистичной манере переносящий на экран традиционные японские сказания о сверхъестественном. О фильме: XVI век. В Японии идёт гражданская война. Бедный горшечник получает шанс как следует подзаработать — его горшки на удивление хорошо продаются, и изумлённый ремесленник крепко держит в кулаке невиданные доселе серебряные монеты. Заработок вызывает азарт, быстро переходящий в одержимость. Японский язык, русские субтитры