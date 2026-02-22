Кинопоказ «Сказки туманной луны после дождя»
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 610₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Один из любимых фильмов Тарковского и Скорсезе, в элегантной минималистичной манере переносящий на экран традиционные японские сказания о сверхъестественном. О фильме: XVI век. В Японии идёт гражданская война. Бедный горшечник получает шанс как следует подзаработать — его горшки на удивление хорошо продаются, и изумлённый ремесленник крепко держит в кулаке невиданные доселе серебряные монеты. Заработок вызывает азарт, быстро переходящий в одержимость. Японский язык, русские субтитры
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