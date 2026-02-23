О фильме: В связи с болезнью отца Джеффри Бомон вынужден на время оставить столичный колледж и вернуться в родной городок. Неподалеку от дома он находит человеческое ухо и сдаёт его в полицию инспектору Уильямсу. Фильм демонстрируется в дубляже.