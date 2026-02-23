Кинопоказ «Синий бархат»
Литейный пр., 62
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Завершение:
от 750₽ до 1200₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: В связи с болезнью отца Джеффри Бомон вынужден на время оставить столичный колледж и вернуться в родной городок. Неподалеку от дома он находит человеческое ухо и сдаёт его в полицию инспектору Уильямсу. Фильм демонстрируется в дубляже.
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