О фильме: Фред Мэдисон обвинён в убийстве своей жены Ренэ и приговорен к высшей мере наказания. Незадолго до исполнения приговора он таинственным образом исчезает из камеры смертников, а на его месте находят растерянного и ничего не понимающего Пита Дейтона. Как он оказался в камере? Куда исчез убийца? Выпущенный на свободу, Пит пытается вернуться к повседневной нормальной жизни, но вместо неё его ждет необъяснимый, поражающий воображение кошмар... Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.