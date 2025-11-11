Кинопоказ «Шоссе в никуда» (1996)
Басков пер., 1/3
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: Фред Мэдисон обвинён в убийстве своей жены Ренэ и приговорен к высшей мере наказания. Незадолго до исполнения приговора он таинственным образом исчезает из камеры смертников, а на его месте находят растерянного и ничего не понимающего Пита Дейтона. Как он оказался в камере? Куда исчез убийца? Выпущенный на свободу, Пит пытается вернуться к повседневной нормальной жизни, но вместо неё его ждет необъяснимый, поражающий воображение кошмар... Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.
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