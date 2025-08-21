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о фильме: Артуро — утончённый владелец художественной галереи в Буэнос-Айресе и беспринципный арт-дилер. Ренцо — угрюмый и циничный живописец, одинаково ненавидящий арт-критиков, тусовки, журналистов и клиентов, которые хотят получить шедевр на заказ. Несмотря на разность, эти двое были лучшими друзьями и партнёрами на протяжении многих лет, пока Артуро не придумал гениальную аферу.
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