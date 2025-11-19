Кинопоказ «Середина 90-х» (2018)
Lu. Co. Local, Измайловский бульвар, 4к2
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: Калифорния, середина 90-х. Компакт-диски ещё не вытеснили аудиокассеты, скейтбордисты ещё не засветились на MTV, а малыша Стиви всё ещё держат за ребёнка и мама, и старший брат. Все меняется, когда Стиви принимают во взрослую тусовку скейтеров-отщепенцев, и чтобы доказать свою крутость, он совершает одно смешное безумие за другим. Мальчуган сам не замечает, как в череде прогулок, хип-хоп посиделок и вечеринок развлечения перестают быть невинными. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.
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