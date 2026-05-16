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Кинопоказ «Самурай»

Michele, Большая Морская улица, 39Б

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1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Жеф Костелло — наёмный убийца. Умный, опытный и хладнокровный профессионал, он считается лучшим в своём деле. Его броня — фетровая шляпа, плащ и собственный кодекс самурая. Но однажды кропотливо спланированное и осуществленное преступление омрачается случайным свидетелем. На Жефа открывается охота: по пятам следует не только полиция, но и разочарованные заказчики… Фильм оказал огромное влияние на развитие неонуара и криминальной драмы — из него по сути вышли все знаковые картины об антигероях-одиночках: «Таксист» Мартина Скорсезе, «Леон» Люка Бессона, «Пёс-призрак» Джима Джармуша, «Драйв» Николаса Виндинга Рефна, «Убийца» Дэвида Финчера. «Самурая» в числе любимых называют Квентин Тарантино, Джон Ву и Йоргос Лантимос. Французский с русскими субтитрами

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