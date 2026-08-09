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Кинопоказ «Сабрина»

Out Cinema
Ковенский переулок, 14

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 610₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Одри Хепберн демонстрирует шарм и лицедейское мастерство в признанной мелодраматической классике с сильным комедийный элементом. О фильме: В роскошной усадьбе на западном берегу Лонг-Айленда обитало семейство миллионеров Лэрраби. Отец, мать и два сына. Старший - Лайнус - умный, младший - Дэвид - красивый. В Дэвида была безответно влюблена юная дочь шофера семьи Сабрина. Чтобы «излечить» дочь от любовной лихорадки, отец отправляет её в Париж в школу поваров. Через несколько лет домой возвращается изысканная утонченная красавица. Её чувства не прошли, но теперь уже и Дэвид покорен ею. Семейные планы расширения бизнеса за счет удачной женитьбы непутёвого сына под угрозой… Старший брат готов мужественно принять удар на себя и поухаживать за навязчивой девчонкой… Английский язык, русские субтитры

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