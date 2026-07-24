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Кинопоказ «Ребекка»

Out Cinema
Ковенский переулок, 14

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 610₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Микро кинотеатр в Санкт-Петербурге. Авторское кино и мировая классика на языке оригинала с субтитрами. Молодая девушка переезжает к овдовевшему богачу и начинает постигать тайны, что хранит поместье её новоиспеченного супруга. Английский язык, русские субтитры О фильме: Максимиллиан Де Уинтер — богатый мужчина, примерно год назад потерявший жену Ребекку. Он приезжает в Монте-Карло, где встречает миссис Ван Хоппер и её юную компаньонку. Постепенно Максимиллиан так увлекается молодой особой, что в конце концов женится на ней, и вскоре супруги возвращаются в Мэндэрли, владение семьи Де Уинтеров в Корнуэлле. Там девушку начинает преследовать и подавлять присутствие Ребекки, которое она видит абсолютно во всём.

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