Нефтяник Роберт Дюпи живёт в одном из городков Техаса. Его спутница жизни работает официанткой в местной забегаловке. Никто не знает, что когда-то Роберт был талантливым пианистом, но поставил крест на карьере музыканта, бросил родственников и уехал в Техас. Но однажды ему приходит сообщение, что его отец при смерти. Фильм будет транслироваться на оригинальном языке с русскими субтитрами.