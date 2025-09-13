Кинопоказ «Пять лёгких пьес»
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 510₽ до 620₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Нефтяник Роберт Дюпи живёт в одном из городков Техаса. Его спутница жизни работает официанткой в местной забегаловке. Никто не знает, что когда-то Роберт был талантливым пианистом, но поставил крест на карьере музыканта, бросил родственников и уехал в Техас. Но однажды ему приходит сообщение, что его отец при смерти. Фильм будет транслироваться на оригинальном языке с русскими субтитрами.
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